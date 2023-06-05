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Премьер Де Кроо: Бельгия расследует применение Киевом бельгийского оружия в атаке Шебекино

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Бельгия проведет расследование в связи с использованием ее оружия диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) при атаке на Шебекино в Белгородской области. Об этом 5 июня заявил премьер-министр страны Александр де Кроо.

«Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, провести соответствующие контакты. У меня пока нет подтверждения, мы изучаем ситуацию», — сказал он телеканалу RTBF.

Де Кроо подчеркнул, что существует четкий порядок использования безвозмездно переданного оружия.

«Наше оружие, которое поставляется на Украину, предназначено исключительно для оборонительных целей на украинской территории. Эти правила распространяются на бельгийское оружие и оружие других европейских стран. Мы просим украинцев прояснить ситуацию», — указал глава правительства.

При этом он не стал говорить о возможных последствиях для Украины, если факт использования оружия подтвердится.

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Ранее, 4 июня, бельгийская газета Le Soir сообщила, что МИД и минобороны королества «при первой возможности» потребуют у Украины объяснений по поводу данных о том, что атаковавшие Белгородскую область украинские диверсанты использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.

До этого, в марте, агентство DPA со ссылкой на минобороны Бельгии сообщало, что Брюссель поставит 230 армейских автомобилей на вооружение украинской армии.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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