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Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Рязани

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В Рязани произошла крупная авария с участием машины скорой помощи. Она столкнулась с «Газелью». Пострадали четыре человека.

РИА «7 новостей» со ссылкой на Госавтоинспекцию Рязанской области уточняет, что ДТП случилось около 10 часов утра на Московском шоссе. За рулем машины экстренных служб был 59-летний водитель.

В результате столкновения он, а также его 52-летний и 75-летний пассажиры получили травмы. Также пострадала пассажирка «Газели». Ее личность сейчас устанавливается.

62INFO.ru уточняет, что реанимобиль двигался с включенными спецсигналами. На камеру видеорегистратора попал момент аварии. Судя по видео, водитель «Газели» на немаленькой скорости решился на обгон, но на пути ему встретился реанимобиль.

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