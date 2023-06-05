СМИ сообщили о намерении офиса Зеленского снять Кличко с поста мэра Киева

Офис президента Украины Владимира Зеленского попытается отстранить Виталия Кличко от должности мэра Киева. Об этом в понедельник, 5 июня, написало украинское издание «Страна» со ссылкой на источники.

Отмечается, что для вертикали президента такие шаги позволят установить полный контроль над органами местной власти в украинской столице.

«После завершения военного положения у них (офиса Зеленского. — Ред.) будут стартовые позиции перед выборами. Поэтому они сейчас и создают весь этот антураж с петицией, чтобы выйти и сказать, мол, видите, народ так решил. Потом по классике такого сценария будут проводить регулярные обыски и вручать подозрения сотрудникам мэрии», — сказал источник издания.

Ранее, 2 июня, на сайте Зеленского появилась петиция, авторы которой призвали отстранить Кличко от исполнения обязанностей на время проведения расследования в связи с плохой организацией работы бомбоубежищ в Киеве. Создатель петиции заявил о «вопиющей безответственности ряда должностных лиц» в Киевской городской государственной администрации, которую возглавляет Кличко.

В тот же день глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил Кличко вместе уйти в отставку из-за ситуации с закрытыми бомбоубежищами в городе во время воздушной тревоги. По словам Ратникова, так как они оба представляют интересы жителей Киева, то и отвечать следует обоим.

1 июня Зеленский заявил, что конкретные лица из киевской администрации ответят за закрытые в городе бомбоубежища. Глава государства назвал чиновников, не следящих за состоянием бомбоубежищ, внутренними врагами.