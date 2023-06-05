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Песков объяснил взломом «обращение Путина» по радио о военном положении

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Экстренные обращения, прозвучавшие в эфире ряда радиостанций от лица президента России Владимира Путина о якобы введении военного положения — фейк. Об этом в понедельник, 5 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в этот день в радиоэфире человек, с похожим на Владимира Путина голосом, сообщил, что из-за вторжения украинских войск на территории Белгородской, Курской и Брянской областей введено военное положение и пообещал объявить в России всеобщую мобилизацию. Позднее власти регионов заявили, что эти сообщения ложные, а их целью было распространение паники среди населения.

«Обращения точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио «Мир» и в некоторых сетях», — сказал Песков журналистам.

По его словам, взлом радиочастот уже ликвидирован, сейчас в ситуации разбираются соответствующие службы.

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В конце февраля на телевидении и радио прозвучала информация о воздушной тревоге. Как пояснили в МЧС инцидент также произошел в результате взлома серверов местных радиостанций и телеканалов.

В Министерстве обороны, в свою очередь, предупреждали, что по мере успешного выполнения российскими военнослужащими задач специальной военной операции (СВО) констатируется нарастание количества фейков. В ведомстве призвали россиян «быть бдительными и не становиться слепыми жертвами западных кураторов информационного давления на Россию».

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