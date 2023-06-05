Российское агентство подтвердило кредитный рейтинг «Роснефти» на высшем уровне

Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «Роснефти» на уровне ruAAA. Наивысшую оценку компания получает c июля 2017 года, говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что на решение экспертов повлияла устойчивость «Роснефти» к «внешним шокам», низкая себестоимость добычи при масштабном уровне запасов углеводородов, высокая финансовая рентабельность проектов и качество корпоративного управления.

Аналитики назвали сильными конкурентные позиции «Роснефти» на рынке, что обусловлено, в частности, высоким уровнем доказанных запасов углеводородов, низкими затратами на их добычу и наличием диверсифицированной структуры рынков сбыта.

Эксперты агентства также обратили внимание на финансовые результаты компании за первый квартал 2023 года, подготовленные по МСФО. «Ключевые финансовые показатели, такие как EBITDA и чистая прибыль, превзошли ожидания аналитиков всех инвестиционных банков, покрывающих деятельность компании», — подчеркнули в «Эксперт РА».

По оценке специалистов, прогнозируемый операционный денежный поток с учетом остатка средств и подтвержденных лимитов по кредитным линиям с запасом покрывает расходы на погашение и обслуживание долга, капитальные затраты и дивиденды. Рейтинговое агентство также позитивно оценивает уровень общей долговой нагрузки «Роснефти».

Кроме того, аналитики указали на наличие у «Роснефти» возможностей существенно нарастить добычу в краткосрочном периоде при снятии ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

Согласно данным финансовой отчетности компании, чистая прибыль, относящаяся к акционерам, за первый квартал текущего года увеличилась почти на 46% и составила 323 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 25,1%, достигнув 672 млрд рублей. Выручка за январь-март составила 1,8 трлн рублей, капитальные затраты сократились до 275 млрд рублей.

По результатам аудита запасов по международной классификации PRMS (Система управления углеводородными ресурсами) запасы углеводородов «Роснефти» по категории 1Р на конец 2022 года составили 42,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента, 2Р — 84,2 млрд б.н.э., 3Р — 132,4 млрд б.н.э. При этом добыча в первом квартале выросла на 1,3% в квартальном выражении и достигла 5,6 млн б.н.э., а удельные операционные расходы сократились на 5,0% квартал к кварталу. В долларовом выражении операционные расходы на добычу углеводородов составили менее 3 долларов за баррель нефтяного эквивалента — это является одним из самых низких показателей в мире.