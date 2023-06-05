Мужчина погиб при опрокидывании автомобиля в Нижнеудинске

В Нижнеудинске (Иркутская область) в результате опрокидывания автомобиля погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла утром в понедельник, 5 июня, на улице Восточный переезд. Предварительно установлено, что 29-летний водитель ВАЗ-2107 потерял управление. Машина вылетела с дороги и перевернулась.

В результате ДТП водитель легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте. Его пассажира доставили в больницу, пишет ИА IrkutskMedia.

Обстоятельства устанавливаются.

27 мая в районе 201-го км автодороги Палатка – Кулу – Нексикан в Магаданской области перевернулся легковой автомобиль. Четверо подростков 14–15 лет получили различные травмы, одной 17-летней девушке причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытого перелома позвоночника.