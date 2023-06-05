Гросси заявил о нарастании военной активности в зоне ЗАЭС

Зона Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подвергается риску из-за активизации военных действий. Об этом 5 июня заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Эксперты МАГАТЭ на объекте будут докладывать мне о соблюдении принципов безопасности, а я буду публично сообщать о любых нарушениях. Эти принципы необходимы, поскольку ЗАЭС в последние месяцы всё больше подвергается риску в связи с активизацией военных действий», — заявил он на открытии сессии совета управляющих МАГАТЭ.

Принципы безопасности ЗАЭС Гросси презентовал на заседании Совета Безопасности ООН, которое состоялось 30 мая. Меры в числе прочего касаются контроля за наличием оружия на территории ЗАЭС, ведением огня с или по направлению к станции, а также недопустимости использования АЭС как базы или склада для военного арсенала.

Гендиректор МАГАТЭ на том же мероприятии отметил, что ситуация с безопасностью на электростанции нестабильна и хрупка. Гросси назвал удачей тот факт, что в сложившихся условиях еще не произошло крупных техногенных аварий.

Также в этот день президент России Владимир Путин заявил, что власти Киева предпринимают попытки по дезорганизации работы Запорожской атомной электростанции.

1 июня постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов опроверг публикации ряда СМИ о том, что РФ якобы возражает против инициативы Гросси по Запорожской АЭС. Ульянов назвал ее шагом в правильном направлении. Москва полагает, что реализация принципов Гросси поспособствует укреплению безопасности на объекте ядерной энергетики.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ. К 2030 году ее планируется полностью перевести на российские стандарты.