Автоэксперт оценил инициативу об освобождении унаследованных авто от налогов

Инициатива об освобождении на год от транспортного налога россиян, которые получили автомобиль по наследству, не имеет смысла, заявил 5 июня автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

Ранее в этот день сообщалось, что депутат Госдумы Евгений Фёдоров обратился к главе Минтруда Антону Котякову с таким предложением. В его обращении, в частности, говорится, что далеко не все наследники обладают водительскими правами или вовсе не планируют пользоваться унаследованным авто и, как правило, продают его в течение первого года владения. Другой аргумент ― время, которое занимает получение водительского удостоверения, когда автомобиль фактически простаивает без движения.

«Во-первых, при получении автомобиля по наследству или покупке новый владелец не обязан сразу же выплачивать налоги. Согласно действующему законодательству, сделать это нужно до 1 декабря следующего года. Во-вторых, максимальный срок обучения на права занимает три месяца, с дополнительными часами с инструктором можно вообще за месяц дойти до экзаменов на водительское удостоверение, то есть это не так уж и долго, как об этом говорит автор инициативы» — заявил Солдатов.

Кроме того, по его мнению, наличие собственного автомобиля в совокупности с занятиями с инструктором позволит получить больше практики и поможет успешнее сдать на права.

«Если человеку не нужен автомобиль, то продать его будет несложно:спрос на поддержанные машины сегодня растет. За три-четыре месяца получить за нее деньги не составит никакого труда», — отметил автоэксперт.

19 мая в Госдуме предложили не облагать российских граждан с тремя и более детьми налогом на транспорт. Согласно законопроекту, предлагающему введение новой категории льготников, многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми и единственных родителей с несовершеннолетними детьми могут освободить от транспортного налога.

Также в документе депутаты подчеркивают, что льготная категория будет действовать только для тех семей, которые владеют автомобилем мощностью до 150 л.с.