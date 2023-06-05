Названа причина задержки запуска экономичной версии Lada Vesta

Запуск рестайлинговой версии Lada Vesta CNG с газовым баком для заправки задерживается из-за неполадок, связанных с калибровкой под новый блок управления двигателем, сообщает 5 июня Telegram-канал «Автопоток».

Отмечается, что точная дата запуска станет известна ближе к концу 2023 года.

Lada Vesta CNG ― автомобиль с битопливной системой: машина работает как на бензине, так и на метане. Баллон емкостью 90 л, который рассчитан на 18 куб. м газа, расположен в багажнике Vesta, за спинкой заднего дивана. Известно, что запас хода двухтопливной модели составляет более 1000 км без дозаправки.

1 июня страховщики назвали стоимость ОСАГО на рестайлинговую версию Lada Vesta. По данным экспертов организации «Страховой дом ВСК», ОСАГО на Lada Vesta с двигателем 90 л.с. обойдется минимум в 5632 рубля, в то время как полис для версии со 106-сильным мотором будет стоить 6144 рубля.