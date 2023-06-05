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Жителю Якутии вынесли приговор за убийство пожилой сестры

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Суд в Якутии вынес приговор жителю Ленска, обвиняемому в убийстве своей сестры. Его приговорили к 13 годам лишения свободы, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе Верховного суда Республики Саха (Якутия).

Убийство произошло 11 февраля 2023 года в квартире жилого дома в городе Ленске. Установлено, что 51-летний местный житель нанес девять ударов охотничьим ножом своей 66-летней сестре, сидевшей на диване.

Ранения были нанесены в жизненно важные органы. Женщина скончалась на месте.

Уточняется, что непосредственно перед преступлением сестра упрекнула младшего брата за постоянное пьянство, отсутствие работы и постоянного источника дохода. Мать обоих в этот момент находилась в квартире и видела, как всё происходило.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как рассказали ИА SakhaNews в Верховном суде республики, апелляционная инстанция оставила приговор Ленского районного суда без изменения, апелляционную жалобу адвоката осужденного — без удовлетворения.

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