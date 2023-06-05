В МИД России не увидели перспектив для продления зерновой сделки

Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки, заявил в разговоре с журналистами замглавы МИД РФ Сергей Вершинин 5 июня.

«Мы их не видим», — сказал Вершинин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Однако, по его словам, российская сторона продолжает консультации с представителями ООН по обеим частям договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года. При этом существующие перекосы в выполнении зерновой сделки до сих пор не устранены, добавил Вершинин.

Наряду с этим он сообщил, что 9 июня в Женеве состоится очередной раунд консультаций между Россией и ООН по меморандуму в рамках черноморской инициативы.

Ранее, 1 июня, пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла заявила, что стороны зерновой сделки ведут переговоры о возобновлении инспекций и регистрации новых судов. Кроме того, в начале мая турецкие СМИ со ссылкой на минобороны страны сообщали, что инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновились по инициативе Турции. По данным ООН, в мае число досмотров судов, участвующих в инициативе, снизилось. Речь идет в среднем о 2,9 в день против четырех ежедневных инспекций в апреле.

29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что если ситуация с зерновой сделкой не изменится, то ее продление не будет иметь смысла. Он добавил, что из 30 млн т зерна, вывезенных в рамках соглашения из украинских портов, меньше 3% попало в беднейшие страны мира.

17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки, стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.