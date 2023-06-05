Умер актер из сериала «След» Андрей Торхов

Актер Андрей Торхов, который сыграл в сериалах «След» и «Законы улиц», умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщил Рязанский театр юного зрителя в понедельник, 5 июня.

«Каждая роль Андрея Николаевича — это ярчайший многогранный образ: Хлопуша в «Капитанской дочке», Афоня в «Яре», Инспектор Эган в «Убийстве по ошибке» и другие», — говорится на сайте театра.

Там его назвали человеком энциклопедических знаний, который был всегда готов поделиться своим большим жизненным и творческим опытом, добавив, что актер всегда был в центре культурной жизни, проводил крупные мероприятия в городе, принимал участие в концертах, творческих встречах, уделял большое внимание общению с молодым поколением.

День памяти Торхова назначен на 17 июня в 12:00 в Рязанском ТЮЗе.

Андрей Торхов обучался в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина при государственном академическом театре имени Е. Вахтангова, окончил его в 1979 году, после чего устроился работать в Театр имени Е. Вахтангова. Также Торхов служил в Челябинском театре драмы имени С. М. Цвиллинга, Рязанском театре драмы, Рязанской областной филармонии. Кроме того, он был преподавателем актерского мастерства в Ярославском театральном институте на базе Рязанского ТЮЗа. В сам театр на Соборной — Рязанский театр юного зрителя — актер устроился в 2011 году.