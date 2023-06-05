Порядка 2,7 тыс. подростков трудоустроят в Орловской области в 2023 году

До конца 2023 года временной занятостью обеспечат порядка 2,7 тыс. подростков. Только в июне для несовершеннолетних открыто 795 вакансий.

В Орле начали работу экологические отряды. К программе временной занятости присоединились ученики 14 школ Ливен, Мценска, Дмитровского, Болховского, Кромского и Залегощенского районов. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Подростков привлекают к мелкому ремонту школьной утвари, уходу за воинскими захоронениями. Также ребята могут трудоустроиться в местный агрохолдинг на должность упаковщика. Вакансии предлагает предприятие по производству сувенирной продукции. Позже старшеклассники смогут заняться уборкой прилегающих к школам территорий в Должанском, Новодеревеньковском, Малоархангельском и Урицком районах.

Оплата поступает в зависимости от количества отработанных подростком часов в расчете из установленного в регионе МРОТ — 16 242 рубля. Кроме того, положена материальная поддержка службы занятости в размере 1,5 тыс. рублей.