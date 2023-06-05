Сезон грибов начался в Московской области

В Московской области после первых летних дождей начался грибной сезон. В первую очередь грибы начинают появляться на юге, западе, юго-востоке и востоке области.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный комитет лесного хозяйства пишет, что грибники могут уже найти подберезовики, подосиновики и свинушки. При сохранении благоприятных условий в конце месяца появятся белые грибы.

Специалисты посоветовали собирать только знакомые грибы вдали от дорог, чтобы избежать отравлений. Перед походом в лес лучше предупредить близких о своих намерениях, взять с собой заряженный телефон, спички и воду.

В Алтайском крае грибной сезон стартовал в середине мая. Первыми в лесу появились сморчки и сморчковые шапочки.