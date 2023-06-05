Песков назвал фейком «обращение Путина» по радио

Президент России Владимир Путин не выступал с экстренным обращением по радио. Об этом 5 июня заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Обращения точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио «Мир» и в некоторых сетях. Сейчас это всё уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы», — сообщил он журналистам.

Ранее, 28 февраля, в МЧС России назвали ложной информацию о воздушной тревоге, прозвучавшую на телевидении и радио в ряде российских регионов. Как пояснили в министерстве, инцидент произошел в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов.

Аналогичная информация также прозвучала в эфире ряда отечественных радиостанций 22 февраля. Тогда объявления воздушной тревоги появились в Уфе, Самаре, Казани и других городах. В МЧС назвали их следствием хакерской атаки и призвали граждан следить за сообщениями в официальных источниках.