Бельгийские спецслужбы расследуют использование переданного королевством оружия Киеву при атаке диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом 5 июня в эфире телеканала RTBF сообщил премьер-министр страны Александр де Кроо.

«Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, провести соответствующие контакты», — сказал он.

По словам бельгийского премьера, у него нет подтверждения того, что оружие Бельгии использовалось при атаке на Белгородскую область. Он подчеркнул, что власти страны изучают ситуацию.

«Наше оружие, которое поставляется на Украину, предназначено исключительно для оборонительных целей на украинской территории», — напомнил де Кроо.

Он подчеркнул, что это обязательство распространяется как на оружие Бельгии, так и других стран Европы. Правило по использованию бельгийского оружия чрезвычайно строги, добавил де Кроо.

Бельгия попросила Киев прояснить ситуацию, заключил политик.

В начале июня газета The Washington Post опубликовала данные о том, что украинские диверсанты, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.

Минобороны и МИД Бельгии заявили, что запросят соответствующие данные у Киева.

22 мая ДРГ Украины совершила попытку проникновения на территорию Грайворонского округа Белгородской области. На следующий день официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Было уничтожено порядка 70 боевиков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.