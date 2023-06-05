Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге

Желтый уровень погодной опасности начал действовать в Санкт-Петербурге. Причиной стал сильный ветер.

Скорость порывов ветра достигает 15 м/с. Об этом сообщает телеканал «78». Такие погодные условия ожидаются до 21:00 5 июня.

Водителей просят по возможности отказаться от использования личного транспорта. В случае поездки гражданам следует соблюдать осторожность в связи с высоким риском ДТП.

В Воронеже непогода стала причиной повреждения опоры Каменного моста. В городе произошел сильный ливень, переправа пострадала из-за сильного напора воды.