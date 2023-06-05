В МИД РФ обвинили США в создании напряженности на Корейском полуострове

Действия США и их союзников на Корейском полуострове провоцируют напряженность. Об этом в понедельник, 5 июня, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Конечно, мы хотели бы видеть ситуацию более предсказуемой, чем она сейчас имеется. К сожалению, у нас нет поводов для особого оптимизма, поскольку действия, предпринимаемые США и их союзниками в этом регионе, провоцируют напряженность», — сказал он.

Ранее, 1 мая, обозреватель Чхве Чжу Хён в материале для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) написал, что Вашингтон рассчитывает превратить Южную Корею в свой ядерный аванпост на Дальнем Востоке. По его словам, этот шаг иллюстрирует стремление американских властей к мировой гегемонии.

30 апреля в ЦТАК назвали визит президента Республики Корея Юн Сок Ёля в США провокацией и враждебным жестом в отношении Пхеньяна. Также отмечалось, что это событие подтверждает целесообразность курса на усиление, выбранного властями Северной Кореи.

До этого, 29 апреля, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии республики Ким Е Чжон заявила, что Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи может поставить под угрозу безопасность не только Азиатско-Тихоокеанского региона, но и всего мира.

26 апреля Вашингтон и Сеул договорились о совместных консультациях президентов обоих государств на случай потенциального ядерного удара со стороны Пхеньяна. Лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль подчеркнул, что на любые ядерные провокации будет дан согласованный и мощный ответ с применением всех сил альянса. По итогам консультаций была принята Вашингтонская декларация, которая предполагает создание группы по вопросам ядерного планирования.

Южная Корея, США и Япония 17 апреля начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Маневры начались после запуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.