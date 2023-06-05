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Юрист назвал актуальной инициативу по ограничению числа микрозаймов на человека

Юрист Ткаченко: банковская сфера не пострадает от ограничения числа микрозаймов на человека
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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Предложение ввести ограничение на выдачу микрозаймов — не более двух-трех на одного человека, а также проводить проверку платежеспособности заемщиков, долговой нагрузки — является актуальным и нужным с учетом экономической ситуации и состояния платежеспособности населения, считает юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Об этом он рассказал «Известиям» 5 июня.

«Это неконтролируемая сфера, в которой есть определенные проблемы, связанные с тем, что нет ограничений по выдаче и оформлению таких займов. Причинами также становятся недобросовестность тех, кто берет займы, использование займов не на заявленные цели (например, на азартные игры и т.д.). Банкротство людей, которые набирают множество займов и не могут с ними расплатиться, становится проблемой уже и для государства, и для кредиторов», — отметил он.

Эксперт уточнил, что с введением таких изменений станет меньше работы для коллекторов, так как в настоящее время долги постоянно перепродаются и особо это не контролируется.

«Банковская сфера от реализации инициативы не пострадает, так как это будет способствовать повышению дисциплины заемщиков», — подчеркнул Ткаченко.

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Ранее в этот день сообщалось, что предложение о таких мерах депутаты фракции «Справедливая России» отправили в Центральный банк России. Регулятор рассказал «Известиям», что рассмотрит его в установленном порядке.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова считает инициативу правильной. По ее словам, введение мер обезопасит часть людей от чрезмерной долговой нагрузки.

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