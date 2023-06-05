Более 700 детей прокусали клещи в Липецкой области с начала года

В Липецкой области, по данным на 1 июня, с начала года в медицинские организации после укусов клещей обратились 1553 человека. Почти половина, 47% пострадавших, это дети. Случаи зарегистрированы во всех районах региона.

Как уточняет Lipetskmedia, на исследования отдали 1378 клещей. 167 насекомых оказались возбудителями клещевого боррелиоза, а 80 — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В 16% случаев клещи присасывались на природе, в 6% — на территории СНТ, а в почти 68% случаев — на территории приусадебных участков и частных домовладений.

От клещей на данный момент в Липецкой области обработали 975 га, а во время подготовки к летней оздоровительной кампании — 87 га сообщает GOROD48.

Ранее, 23 мая, в Роспотребнадзоре рассказали, что в медицинские учреждения в общей сложности в связи с укусами клещей обратились более 100 тыс. человек. По состоянию на 20-ю неделю 2023 года от клещевого вирусного энцефалита привито 2,36 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привито около 1,95 млн.