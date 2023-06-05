Реклама
Прямой эфир
Армия
МО сообщило об активных боевых действиях «Ахмата» в центральной части Марьинки
Армия
Минобороны сообщило о неудачной попытке диверсионных групп ВСУ проникнуть в Белгородскую область
Мир
Бельгия расследует применение своего оружия украинской ДРГ в Белгородской области
Авто
Продажи АвтоВАЗа в 2023 году увеличились на 72,2%
Происшествия
На зеленой ветке метро Москвы увеличены интервалы движения из-за человека на путях
Наука и техника
У спутника «Экспресс-АМ5» отказал контур системы терморегулирования
Происшествия
ВСУ выпустили более 70 снарядов за утро по Новой Таволжанке Шебекинского округа
Мир
В Вашингтоне в защитный барьер рядом с Белым домом врезался фургон
Мир
В Киргизии задержали организаторов возможного госпереворота
Мир
В Нидерландах движение ряда поездов остановлено из-за компьютерного сбоя
Армия
Учения Балтфлота начались в Калининградской области
Армия
Рогов сообщил о возобновлении боев у Времевского выступа

ЕК предложила ввести маркировку любого произведенного ИИ контента

0
Фото: ТАСС/Natalya Chernokhatova/Octagon.Media
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести маркировку в Сети любого контента, произведенного искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщила газета Politico в понедельник, 5 июня, со ссылкой на чиновников ЕК.

«Брюссель хочет, чтобы искусственный интеллект не стирал границы между фактами и вымыслом, и сегодня впервые попросит компании придумать ярлык для идентификации текстов и изображений, созданных искусственным интеллектом, для борьбы с дезинформацией», — говорится в материале издания.

В ЕК отметили, что генеративный ИИ делает невероятные успехи — от написания текстов и кода до создания всё более реалистичных изображений и видео, которые будут иметь огромные последствия не только для будущего общества и работы, но и для политики.

«Сегодня это в основном всё еще игра, но завтра вы можете увидеть фальшивое порно с кем угодно», — сказал один из чиновников, чьи слова приводятся в материале.

В качестве вызывающего беспокойство примера в ЕК указали на фальшивые изображения папы римского и известных политиков в пальто Balenciaga, ставшие вирусными в начале этого года, которые явно встревожили общественность, поэтому в Еврокомиссии хотят теперь маркировать подобные фейки.

Искусственные и интеллект: новые звезды кей-попа и клип нейросетей
Главные музыкальные хиты недели

Ранее, 31 мая, стало известно, что чиновникам ЕС запретили делиться информацией с искусственным интеллектом. Чиновникам рекомендовали критически оценивать полученные ответы на наличие возможных ошибок и учитывать возможное нарушение авторских прав при воспроизведении полученной информации.

До этого, 27 мая, газета The New York Times сообщала, что в США ChatGPT обманул опытного адвоката, придумав прецеденты, которых в реальности не было. Уточнялось, что юрист представлял интересы клиента, который получил травму колена от тележки с едой во время авиаперелета. Он решил предоставить судье список прецедентов, где истцы добивались компенсации, но решил прибегнуть к помощи чат-бота ChatGPT. Искусственный интеллект по запросу выдал ему несколько похожих дел, однако впоследствии выяснилось, что ИИ просто придумал их. Теперь юристу грозит наказание.

В апреле глава Google Сундар Пичаи отмечал, что внедрение ИИ в повседневную жизнь в разы увеличит масштабы дезинформации. По его мнению, быстрое развитие ИИ спровоцирует рост фейковой информации. Он добавил, что обществу необходимо адаптироваться к технологиям.

В марте бизнесмены Илон Маск и Стив Возняк высказали свою обеспокоенность быстрыми темпами развития нейросетей. Они подписались под открытым письмом с призывом приостановить обучение искусственного интеллекта. Это связано с масштабными исследованиями, которые показали, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять серьезные риски для человечества.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023