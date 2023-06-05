ЕК предложила ввести маркировку любого произведенного ИИ контента

Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести маркировку в Сети любого контента, произведенного искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщила газета Politico в понедельник, 5 июня, со ссылкой на чиновников ЕК.

«Брюссель хочет, чтобы искусственный интеллект не стирал границы между фактами и вымыслом, и сегодня впервые попросит компании придумать ярлык для идентификации текстов и изображений, созданных искусственным интеллектом, для борьбы с дезинформацией», — говорится в материале издания.

В ЕК отметили, что генеративный ИИ делает невероятные успехи — от написания текстов и кода до создания всё более реалистичных изображений и видео, которые будут иметь огромные последствия не только для будущего общества и работы, но и для политики.

«Сегодня это в основном всё еще игра, но завтра вы можете увидеть фальшивое порно с кем угодно», — сказал один из чиновников, чьи слова приводятся в материале.

В качестве вызывающего беспокойство примера в ЕК указали на фальшивые изображения папы римского и известных политиков в пальто Balenciaga, ставшие вирусными в начале этого года, которые явно встревожили общественность, поэтому в Еврокомиссии хотят теперь маркировать подобные фейки.

Ранее, 31 мая, стало известно, что чиновникам ЕС запретили делиться информацией с искусственным интеллектом. Чиновникам рекомендовали критически оценивать полученные ответы на наличие возможных ошибок и учитывать возможное нарушение авторских прав при воспроизведении полученной информации.

До этого, 27 мая, газета The New York Times сообщала, что в США ChatGPT обманул опытного адвоката, придумав прецеденты, которых в реальности не было. Уточнялось, что юрист представлял интересы клиента, который получил травму колена от тележки с едой во время авиаперелета. Он решил предоставить судье список прецедентов, где истцы добивались компенсации, но решил прибегнуть к помощи чат-бота ChatGPT. Искусственный интеллект по запросу выдал ему несколько похожих дел, однако впоследствии выяснилось, что ИИ просто придумал их. Теперь юристу грозит наказание.

В апреле глава Google Сундар Пичаи отмечал, что внедрение ИИ в повседневную жизнь в разы увеличит масштабы дезинформации. По его мнению, быстрое развитие ИИ спровоцирует рост фейковой информации. Он добавил, что обществу необходимо адаптироваться к технологиям.

В марте бизнесмены Илон Маск и Стив Возняк высказали свою обеспокоенность быстрыми темпами развития нейросетей. Они подписались под открытым письмом с призывом приостановить обучение искусственного интеллекта. Это связано с масштабными исследованиями, которые показали, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять серьезные риски для человечества.