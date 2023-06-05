Парковка появится возле парка аттракционов в Белгороде

В Белгороде возле нового парка аттракционов оборудуют парковочную зону. Работы проведут в рамках благоустройства общественных пространств.

Как пишет «Бел.ru» со ссылкой на документы госзакупок, речь идет о территории набережной реки Северский Донец, участка от улицы Костюкова до «Пикник-парка» и Центрального пляжа.

Подрядчику предстоит разобрать существующие сооружения, благоустроить общественные пространства и парковку возле парка аттракционов. Также необходимо наладить наружное освещение, благоустроить и озеленить территории.

Работы начнут с даты заключения контракта, а завершат 1 августа.

В конце мая сообщалось, что власти Белгорода объявили о поиске подрядчика на вторую очередь благоустройства набережной рек Везелка и Северский Донец. Максимальная стоимость контракта с исполнителем оценивается в 115 млн рублей.