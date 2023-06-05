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МО сообщило об активных боевых действиях «Ахмата» в центральной части Марьинки

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Фото: ТАСС/Александр Река
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На донецком направлении в ходе боев, при участии спецназа «Ахмат» и 1-го армейского корпуса, за сутки уничтожено более 400 украинских военнослужащих и 18 единиц техники. Об этом сообщил в понедельник, 5 июня, официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отряд специального назначения «Ахмат» вел активный бой в центральной части Марьинки, 1-й армейский корпус сражался в районе Авдеевки.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации и артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Бердычи, Химик, Первомайское и Курахово Донецкой народной республики (ДНР).

В ходе боев за сутки уничтожено до 425 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ и гаубицы «Мста-Б» и Д-30, указал Конашенков.

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Ранее в этот день в Минобороны также сообщили о безуспешной попытке крупномасштабного наступления ВСУ на пяти участках линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении сообщило Минобороны ранее 5 июня. В ведомстве отметили, что целью украинской армии являлся прорыв обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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