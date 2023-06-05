Американский актер Бэрри Ньюман скончался в возрасте 92 лет. Об этом 4 июня сообщил портал Deadline.

Ньюман умер 11 мая в больнице Нью-Йорка, о его смерти стало широко известно позднее. Причина смерти не раскрывается.

В 2009 году Ньюману поставили диагноз «рак голосовых связок», однако он смог вылечиться и вернуться в кино, сообщает «Газета.Ru».

Актер сыграл главную роль в фильме 1971 года «Исчезающая точка» и был номинирован за нее на «Золотой глобус». Также он получил номинацию на премию «Эмми» за участие в сериале «Петрочелли».

Помимо этого Ньюман снимался в фильмах «Мисс Марпл: Зеркало треснуло», «Покрытое тайной 2: Вниз по кроличьей норе», «Дневной свет», сериалах «Напряги извилины», «О.С. — Одинокие сердца», «Говорящая с призраками».