Почти 1,5 т арбузов завезли в Новосибирск с начала лета

В Новосибирской области на прилавках магазинов появились первые арбузы. Всего с начала лета в регион завезли более 1,3 т арбузов. Продукция выращена в странах Средней Азии, в Иране и Таиланде.

Как пишет VN.ru со ссылкой на Россельхознадзор, специалисты подтвердили фитосанитарную безопасность в отношении 1076 т узбекистанских, 60 т казахстанских, а также 246 т иранских и 0,3 т таиландских арбузов.

Первые партии поступили на склады временного хранения Новосибирска через контрольный пост «Карасук». Он расположен на приграничной с Казахстаном территории.

Начали поставлять в Новосибирскую область и дыни. Первые небольшие партии привезли из государств Средней Азии и Таиланда.

Ранее, 2 июня, сообщалось о поступлении арбузов и дынь из Узбекистана в Оренбургскую область. Эти фрукты считаются импортной подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска.