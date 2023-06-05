Реклама
Прямой эфир
Армия
МО сообщило об активных боевых действиях «Ахмата» в центральной части Марьинки
Армия
Минобороны сообщило о неудачной попытке диверсионных групп ВСУ проникнуть в Белгородскую область
Мир
Бельгия расследует применение своего оружия украинской ДРГ в Белгородской области
Авто
Продажи АвтоВАЗа в 2023 году увеличились на 72,2%
Происшествия
На зеленой ветке метро Москвы увеличены интервалы движения из-за человека на путях
Наука и техника
У спутника «Экспресс-АМ5» отказал контур системы терморегулирования
Происшествия
ВСУ выпустили более 70 снарядов за утро по Новой Таволжанке Шебекинского округа
Мир
В Вашингтоне в защитный барьер рядом с Белым домом врезался фургон
Мир
В Киргизии задержали организаторов возможного госпереворота
Мир
В Нидерландах движение ряда поездов остановлено из-за компьютерного сбоя
Армия
Учения Балтфлота начались в Калининградской области
Армия
Рогов сообщил о возобновлении боев у Времевского выступа
Сюжет:

ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибра НАТО

В Донецке сообщили, что город обстрелян ВСУ снарядами стандарта НАТО
0
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк снарядами калибра НАТО. Об этом 5 июня сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По его данным, обстрел столицы ДНР велся со стороны Максимильяновки.

«Выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — отметили в представительстве.

«Мы уже сами все «донецкие волки»
Спецрепортаж «Известий» с позиций «Пятнашки» в авдеевской промзоне

Вечером в воскресенье ВСУ дважды за 15 минут обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Ранее, 3 июня, сообщалось, что украинские военные обстреляли Донецк, выпустив по городу 10 ракет из ракетных систем.

31 мая журналист «Известий» Данил Емельянов сообщил, что украинские военнослужащие ударили по жилому кварталу Донецка. Снаряд упал в Калининском районе.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023