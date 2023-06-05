ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибра НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк снарядами калибра НАТО. Об этом 5 июня сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По его данным, обстрел столицы ДНР велся со стороны Максимильяновки.

«Выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — отметили в представительстве.

Вечером в воскресенье ВСУ дважды за 15 минут обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Ранее, 3 июня, сообщалось, что украинские военные обстреляли Донецк, выпустив по городу 10 ракет из ракетных систем.

31 мая журналист «Известий» Данил Емельянов сообщил, что украинские военнослужащие ударили по жилому кварталу Донецка. Снаряд упал в Калининском районе.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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