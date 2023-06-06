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Международный день бега в 2023 году — история праздника

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Ежегодно в первую среду лета спортсмены со всех уголков света отмечают Международный день бега. В 2023 году этот праздник приходится на 7 июня. О том, почему в этот день люди со всего мира пытаются обогнать солнце, читайте в материале «Известий».

Международный день бега в 2023 году — история праздника

Бег считается одним из самых доступных видов спорта. Для него не нужно специальное оборудование — только кроссовки и удобная одежда. Кроме того, пробежать кросс можно практически где угодно — в парке, в лесу, на стадионе или просто вокруг дома. При этом бег очень полезен для сердечно-сосудистой и дыхательной системы, он также укрепляет мышцы и тренирует выносливость.

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В 2009 году американские бегуны решили воспользоваться преимуществами бега, чтобы привлечь к этому виду спорта как можно больше людей, а также объединить всех его поклонников. Они начали отмечать День бега, который изначально был национальным праздником. Однако в 2016 году к празднованию присоединились спортсмены со всего мира.

В 2018 году Международная организация легкоатлетических федераций (IAAF) создала для Дня бега специальный проект под названием «Обгоняя Солнце». В этом мероприятии участвуют бегуны из разных часовых поясов. Они одновременно пробегают дистанцию в одну милю (примерно 1,6 км), передавая эстафету из одного пояса в другой по ходу солнца — начиная с Новой Зеландии и заканчивая США. Таким образом, спортсмены как бы бегут со светилом наперегонки.

Международный день бега в 2023 году — как отпраздновать

Самый простой способ отпраздновать Международный день бега — выйти на пробежку. Можно присоединиться к любому легкоатлетическому мероприятию, которые проводятся по всей России, или пробежать любую дистанцию самостоятельно.

Для тех, кто хочет как-то задокументировать свои спортивные успехи в этот праздник, существует официальный портал Международного дня бега. На нем можно зарегистрировать свой маршрут, его длину и местоположение. Кроме того, на портале проводятся различные виртуальные забеги.

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Главное в этот день — не перенапрягаться и соблюдать меры безопасности. Бегать лучше всего на стадионах или по специально отведенным маршрутам. Перед стартом следует плотно завязать шнурки кроссовок и надеть яркую форму, чтобы быть заметным для автомобилистов. Не стоит забывать и про разминку, необходимую для каждого занятия спортом.

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