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Жители Саратова пожаловались на трехдневное отключение воды

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Жители Ленинского района Саратова три дня остаются без водоснабжения. Причиной стала коммунальная авария. Ремонтные службы пока не могут сказать, когда им удастся ликвидировать последствия случившегося.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на пострадавших, порыв водопровода произошел на улице Лунной у дома, в котором проживают 300 семей. Для ремонта трубы посреди тротуара выкопали яму и огородили ее лишь сигнальной лентой.

Жители жалуются, что третьи сутки не могут «ни до кого достучаться». Сотрудники ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» периодически приезжают на место аварии, а потом уезжают. Вода льется из трех мест и размывает асфальт на улицах Лунной и Деловой. Зеленая зона полностью размыта.

Официальных комментариев со стороны властей, управляющей компании или коммунальных служб по факту аварии пока не было.

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