Жители Саратова пожаловались на трехдневное отключение воды

Жители Ленинского района Саратова три дня остаются без водоснабжения. Причиной стала коммунальная авария. Ремонтные службы пока не могут сказать, когда им удастся ликвидировать последствия случившегося.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на пострадавших, порыв водопровода произошел на улице Лунной у дома, в котором проживают 300 семей. Для ремонта трубы посреди тротуара выкопали яму и огородили ее лишь сигнальной лентой.

Жители жалуются, что третьи сутки не могут «ни до кого достучаться». Сотрудники ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» периодически приезжают на место аварии, а потом уезжают. Вода льется из трех мест и размывает асфальт на улицах Лунной и Деловой. Зеленая зона полностью размыта.

Официальных комментариев со стороны властей, управляющей компании или коммунальных служб по факту аварии пока не было.