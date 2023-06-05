Трех птенцов краснокнижного орла спасли от браконьеров под Саратовом

Сотрудники погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ) спасли в Саратовской области трех птенцов краснокнижного степного орла. Об этом сообщила 5 июня пресс-служба погрануправления ФСБ.

По ее данным, груз обнаружен в ходе проверки фуры, ехавшей в Ивановскую область из узбекского Учкургана. За рулем машины находился 26-летний иностранец.

Во время проверки грузовика пограничники услышали писк. В итоге в отсеке для инструментов была обнаружена коробка, где находились три птенца степного орла.

Водитель грузовика задержан, птенцов передали сотрудникам национального парка «Хвалынский». Зоологи накормили птенцов и поместили в вольер.

Мужчине, перевозившему птенцов, может грозить до семи лет тюрьмы за контрабанду. В отношении мужчины начата доследственная проверка.

Степной орел относится к вымирающим и внесен в Красную книгу России и Казахстана.

В середине мая сотрудники пограничного управления ФСБ изъяли у двух мужчин свыше 100 особей камчатского краба. Ущерб от деятельности браконьеров оценивается более чем в 700 тыс. рублей.

Большая часть незаконно добытых крабов была жива, членистоногих выпустили в среду обитания.