Самый высокий баскетболист России умер в возрасте 29 лет

Самый высокий баскетболист России Николай Рогожкин скончался в возрасте 29 лет. Об этом 5 июня сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен, чей рост составлял 222 см, умер 5 мая. Перед этим ему стало плохо на одной из тренировок. Врачи диагностировали менингит и ввели его в искусственную кому, но не смогли ему помочь.

Рогожкин начал заниматься баскетболом в 17 лет, воспитывался в академии подмосковных «Химок», в составе которых выиграл Единую молодежную лигу ВТБ. Два года он провел в испанском клубе «Мурсия», параллельно изучая психологию.

Вернувшись в Россию, Рогожкин играл в «Тамбове» и «Чебоксарских ястребах», а также в команде по баскетболу 3×3 «Грязные парни». В последнее время Рогожкин выступал в составе любительского клуба «Атриника» из Саранска.