Школу на 825 мест построят в Сыктывкаре

Осенью 2023 года в Сыктывкаре начнется строительство школы на 825 мест. Учреждение расположится в микрорайоне Орбита.

По данным ИА «Комиинформ», заведение на улице Тентюковской станет структурным подразделением школы № 3. Учреждение оснастят всем необходимым для качественного учебного процесса В частности, в школе откроют два спортзала и бассейн.

В Сыктывкаре порядка 25% школьников учатся во вторую смену. Для микрорайона Орбита показатель достигает 35%. Новое подразделение позволит разгрузить школу № 3.

Ранее сообщалось, что в городе Анива в Сахалинской области построили новое здание детской школы искусств. Для учеников обустроили библиотеку, два зрительных зала, учебные классы, костюмерные и артистические помещения.