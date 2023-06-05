Подведены итоги IX Книжного фестиваля «Красная площадь»

Директор ГМИРЛИ им. В. Даля Дмитрий Бак и представители авторского коллектива энциклопедии «Литературные музеи России» презентовали первый том своего издания. Более 1500 авторов с двумя тысячами статей представлены в нем. Впервые систематизированы научные знания о литературных музеях России. Аналогичного издания нет ни в одной стране мира. Собственно, и такого количества — около одной тысячи, а то и более — литературных музеев нет ни в одном государстве.

Восемь лет назад заведующая сектором издательских проектов редакционно-издательского отдела Государственного музея истории российской литературы (ГМИРЛИ) Евгения Воронцова выступила с идеей создания энциклопедии. К работе подключились практически все литературные музеи страны – от мала до велика, академики, музеологи, преподаватели. «Книжный продукт, который мы сегодня представляем на «Красной площади», — результат усилия сотен, а если быть точным — полутора тысяч авторов из десятков музеев, университетов, научных институтов, — начал разговор литературовед, директор ГМИРЛИ Дмитрий Бак.

Вышедшая увесистая энциклопедия включает статьи о музеях, связанных с ними музейных деятелях, об истории данной группы и наиболее значимых для нее музеологических понятиях. Статьи написаны строгим энциклопедическим языком, без джинглов и слоганов. «Издание адресовано музейным работникам, литературоведам, педагогам и студентам гуманитарных специальностей, краеведам, специалистам туристической отрасли, а также всем интересующимся историей и культурой», — отметил Дмитрий Бак. По его мнению, энциклопедия может вдохновить путешественников: «Допустим, кто-то любит творчество Михаила Лермонтова или Федора Достоевского, можно открыть статью «Достоевского музеи» и узнать, где они находятся. Это поможет распланировать путешествия по стране на годы вперед».

Фестиваль национальных литератур народов России прошёл на «Красной площади» 4 июня. Программа открылась дискуссией «Мемы и стикеры для соцсетей на национальных языках». Мемы и стикеры на родных языках — важная инициатива и показатель национального самосознания. Собравшиеся пообщались с создателями мемов и стикерпаков на горномарийском, коми, луговомарийском и татарском языках.

Писатель и этнограф Илез Матиев рассказал, как в течение 16 лет собирал материал для сборника «ГIалгIай ага иллеш» («Ингушские колыбельные песни») и как с этой целью он объехал все села республики.

Зрители познакомились с создателями проекта «Антология литературы народов России. Народная мудрость». В антологии «Народная мудрость» собраны пословицы и поговорки на 65 национальных языках с 20 диалектами. Издание включает в себя оригиналы пословиц и поговорок, их дословные переводы, а также пометки, касающиеся их тематической принадлежности, случаев употребления в живой речи. В мероприятии приняли участие члены редакционных советов проекта, которые непосредственно участвовали в сборе материала для антологии.

А ещё в рамках фестиваля прошли мастер-класс по вепсскому языку, дискуссия с языковыми активистами и разговор с креативными предпринимателями про монетизацию и популяризацию национальных языков и культур. В завершение дня зрители окунулись в мир хакасской традиционной музыки. Музыкант Харатай Таскараков исполнил традиционный хакасский эпос и провёл «музыкальный нетворкинг».

На Книжном фестивале «Красная площадь» назвали имена 50 финалистов пятого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!». В этом году объявление финалистов прошло в необычном формате: Театр «РэПэТэ» представил мини-постановку по мотивам рассказов конкурсантов прошлых лет. Театр выбрал рассказы на школьную тематику, актуальную в этом году, объявленном Годом педагога и наставника. На сцене представили постановки по историям финалистов четвертого сезона «Трутитесь, господа» Андрея Ватутина из Красноярского края и «Страсти в 6-м «Б»» Виктории Крыловой из Тюменской области.

В пятом сезоне «Класса!» приняли участие более 13 000 школьников из 73 регионов России, а региональными победителями стали 130 талантливых ребят. Из 130 произведений члены жюри – писатели Анна Матвеева, Дмитрий Воденников, Ольга Славникова, Вадим Панов, Нина Дашевская и Яна Вагнер – выбрали 50 лучших рассказов. Именно их авторы приедут в сентябре в Москву на Всероссийский финал.

В этом году в финал впервые прошли ребята из Алтайского края, Ивановской, Кировской, Калининградской, Костромской, Мурманской, Пензенской, Томской, Челябинской областей, а также из Республики Мордовия, Чеченской Республики и Республики Чувашия.

Третий день Книжного фестиваля «Красная площадь» на Детской сцене был посвящен научно-популярной литературе и фэнтези-новинкам. В 12:00 состоялось обсуждение новинок современной прозы для подростков «Магический реализм или реальная магия». В нем приняли участие писатель и книжный блогер Мария Закрученко, писатель Елена Рыкова, поэт и педагог Алексей Олейников и книжный обозреватель Дмитрий Гасин. Они поговорили о книжных новинках и популярных направлениях подростковой прозы, об обратной стороне захватывающих историй, параллельных мирах и чудесах, которые происходят прямо рядом с нами. Также участники дискуссии затронули важный вопрос, как приёмы фэнтези, научной фантастики и магического реализма помогают обновить современную художественную прозу.

В 13:00 началась невероятно увлекательная встреча с Петром Земсковым, учителем математики, популяризатором науки, обладателем премии российского общества «Знание». А еще у него есть замечательный канал в YouTube «Математика и фокусы».

В 14:00 известный писатель-фантаст Вадим Панов презентовал свою новую серию книг для детей «Непревзойдённые». Также он рассказал о любимой книге своего детства — это «Пиноккио» Карла Коллоди — и о том, как стал писателем.

В 16:00 состоялась встреча с мастером подросткового фэнтези Евгением Гаглоевым. К сериям его бестселлеров «Пандемониум», «Зерцалия» к радости читателей добавился новый фэнтези-цикл «Чернокнижец», сюжет которого развивается внутри авторской вселенной «Мир Санкт-Эринбурга».