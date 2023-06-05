Глава Шебекинского округа Жданов: за утро по Новой Таволжанке выпустили более 70 снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за утро выпустили по селу в Шебекинском районе Белгородской области 70 снарядов. Об этом сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов на оперативном совещании 5 июня.

«По [Новой] Таволжанке за сегодня, до 8:30 утра, было <…> более 70 прилетов из РСЗО «Град» и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино», — уточнил он.

Жданов также добавил, что людей, покидающих район, направляют в безопасное место — пункты временного размещения в Белгороде.

4 июня украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла в Новую Таволжанку. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли по группировке артиллерийский удар, тем самым отбросив противника.

Также в ночь на 5 июня из-за обстрелов украинской армии Белгородской области пострадал один человек. Также был поврежден энергообъект.

Участившиеся попытки диверсий на приграничные российские регионы стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.