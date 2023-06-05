Объявлены 50 финалистов V сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!»

На книжном фестивале «Красная площадь» назвали имена 50 финалистов пятого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!».

В этом году объявление финалистов прошло в необычном формате: Театр «РэПэТэ» представил мини-постановку по мотивам рассказов конкурсантов прошлых лет. Театр выбрал рассказы на школьную тематику, актуальную в этом году, объявленном Годом педагога и наставника. На сцене представили постановки по историям финалистов четвертого сезона «Трутитесь, господа» Андрея Ватутина из Красноярского края и «Страсти в 6-м «Б» Виктории Крыловой из Тюменской области.

В пятом сезоне «Класса!» приняли участие более 13 тыс. школьников из 73 регионов России, а региональными победителями стали 130 талантливых ребят. Из 130 произведений члены жюри писатели Анна Матвеева, Дмитрий Воденников, Ольга Славникова, Вадим Панов, Нина Дашевская и Яна Вагнер выбрали 50 лучших рассказов. Именно их авторы приедут в сентябре в Москву на Всероссийский финал.

В этом году в финал впервые прошли ребята из Алтайского края, Ивановской, Кировской, Калининградской, Костромской, Мурманской, Пензенской, Томской, Челябинской областей, а также из Республики Мордовия, Чеченской Республики и Республики Чувашия.

В этот раз особенно отличились на конкурсе «Класс!» регионы, которые участвуют в творческом состязании с момента его основания. Это Москва, Санкт-Петербург и Пермь — все три региональных победителя из этих регионов-участников прошли в следующий этап.

Осенью все 50 финалистов встретятся в Москве, чтобы познакомиться, принять участие в творческих мастерских с членами жюри и узнать имена шести победителей на церемонии награждения, которая пройдет в рамках Московской международной книжной ярмарки.

Цели проекта — выявление и поддержка юных авторов, пишущих художественную прозу. На конкурс приглашаются школьники 8–11-х классов. Ребятам предлагается написать небольшой рассказ на одну из тем, придуманных членами жюри и одним из победителей предыдущего сезона конкурса.

В основе конкурса — взаимодействие профессиональных писателей с начинающими авторами, которые вместе создают содружество литераторов, заинтересованных в развитии русской культуры и языка. Талантливые мальчишки и девчонки не только получают шанс заявить о себе на всю страну, задать наболевшие творческие вопросы мастерам отечественной прозы, но и развивают важные для писателя качества — вкус к языку и хорошим книгам, умение точно и емко выражать свои мысли, выдумывать и фантазировать, не загоняя себя в рамки школьных сочинений.

«Класс!» реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив.