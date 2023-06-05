Суд оштрафовал Татьяну Лазареву за отсутствие маркировки иноагента

Пресненский суд Москвы оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) на 30 тыс. рублей за отсутствие соответствующей маркировки в соцсетях. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда 5 июня.

Протокол на телеведущую был составлен Роскомнадзором в мае. Суд признал Лазареву виновной по статье по ст. 19.34 ч .4 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

В июле 2022 года Минюст России внес телеведущую в реестр физических лиц-иноагентов. На сайте ведомства уточнялось, что Лазарева попала в список за «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках была указана Украина.

Позднее Лазарева обжаловала данное решение в суде, отметив при этом, что планирует жить в РФ на постоянной основе. Однако в октябре Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск.

Телеведущая Татьяна Лазарева переехала в Испанию около шести лет назад и не раз критиковала россиян, поддерживающих спецоперацию по защите Донбасса.

В начале июня шоумен Максим Галкин, артист Семен Слепаков, блогер Илья Варламов (празнаны в РФ иноагентами) подали иски к Минюсту о снятии с них соответствующего статуса. Позднее Замоскворецкий суд отклонил данные требования.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы..