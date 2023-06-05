Рогов: в районе Времевского выступа возобновились активные боевые действия

В Запорожской области в районе села Времевка возобновились активные боевые действия. Об этом 5 июня сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как уточнил Рогов, украинская сторона пытается прорвать линию обороны в районе Времевского выступа для того, чтобы иметь выход к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор. Однако Вооруженные силы РФ выстроили глубоко эшелонированную оборону.

Вместе с тем глава общественного движения добавил, что ВСУ начали более интенсивно обстреливать тыловые районы Запорожской области, используя ракеты Storm Shadow большой дальности.

Днем ранее Рогов рассказал, что боестолкновения российской и украинской сторон в районе Времевского выступа длились более восьми часов. Украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике.

Украинские подразделения также намеревались прорвать фронт, однако враг был отброшен.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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