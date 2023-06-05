Песков назвал тревожными сообщения о попытке госпереворота в Киргизии

Сообщения о попытке государственного переворота в Киргизии можно охарактеризовать как тревожные. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока, безусловно, такие очень тревожные новости поступают. Поэтому мы внимательно всё отслеживаем. Какой-то более детальной информации нет поблизости», — указал Песков.

Ранее в этот день источники портала 24.kg сообщили о задержании группы лиц, которые готовили захват власти насильственным путем. Операцию провели сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизской Республики.

При этом 24 мая экс-заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак сообщил о планах Запада устроить переворот в Белоруссии. Он призвал поддержать войска, которые будут проводить операцию против президента страны Александра Лукашенко.