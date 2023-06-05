В Кремле заявили о готовности к диалогу с США по контролю над ядерным вооружением

Москва позитивно оценивает заявление США о готовности к диалогу с Россией по новой системе контроля над ядерными вооружениями, но ждет формального предложения. Об этом заявил на брифинге 5 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

2 июня помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы продолжать придерживаться количественных ограничений по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если к этому готова и Россия.

По словам Пескова, такая позиция США — важное и позитивное заявление.

«Это важное и позитивное заявление. Мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипканалам, и потом уже можно будет рассматривать предлагаемый формат и диалог», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия открыта к диалогу, но надо понять формулировку предложения.

«В таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявления в прессе сложно, тем более когда мы переживаем острейший период в наших отношениях», — обратил внимание представитель Кремля.

Также 2 июня Песков подчеркнул, что переговоры с США по теме введенных контрмер из-за выхода российской стороны из ДСНВ должны быть проведены.

Днем ранее в Госдепартаменте сообщили, что США прекратят передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под ДСНВ.

В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.

В настоящий момент и российская сторона приостановила участие в этом договоре.