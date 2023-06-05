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В Уфе иномарка врезалась в жилой дом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Иномарка врезалась в жилой дом в Уфе, предварительно, пострадали три человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции 5 июня.

«Известия» опубликовали кадры с места происшествия. На них виден перевернутый автомобиль с выбитыми стеклами и оторванной крышей.

По данным ведомства, водитель кроссовера Renault Duster на улице Владивостокская не справился с управлением. Сначала автомобилист наехал на бордюр, а после — врезался в жилой дом, где расположен один из пунктов выдачи «Озона».

В результате ДТП пострадали водитель и три его пассажирки — девушки 19, 20 и 24 лет. С различными травмами их доставили в больницу

Сейчас на месте инцидента работают правоохранители, устанавливаются другие обстоятельства произошедшего.

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Ранее, вечером 4 июня, в Петроградском районе Санкт-Петербурга автомобиль врезался в угол дома, в результате чего пострадали прохожие. По словам корреспондента «Известий» Семена Егорова, водитель одной из иномарок пренебрег правилами дорожного движения и не пропустил встречный автомобиль. В попытке уйти от столкновения, нарушитель врезался в стену здания.

По словам очевидцев, водитель одной из иномарок, врезавшейся в угол дома, был госпитализирован. Второго направили в Госавтоинспекцию.

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