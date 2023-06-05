24.kg: в Киргизии задержали подозреваемых в подготовке госпереворота

Спецслужбы Киргизии задержали подозреваемых, которые намеревались устроить государственный переворот в стране насильственным путем. Об этом 5 июня сообщил портал 24.kg.

«Группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Кого именно задержали спецслужбы, пока не известно», — рассказал источник издания.

Уточняется, что задержание осуществили сотрудники Госкомитета нацбезопасности Киргизской Республики.

Госкомитет нацбезопасности и МИДа страны пока не комментировали ситуацию.

В Сети также распространилось видео предполагаемого задержания, которое якобы проводится в частном секторе Бишкека. На кадрах видно, как мужчины в спецодежде выбегают из белого авто и направляются в частный дом с раскрытыми воротами.

Другие подробности пока не известны.

В апреле одним из самых напряженных событий, связанных с госпереворотом, стало столкновение армии и спецназа в Судане. В открытом заявлении от 18 апреля армия Судана подтвердила, что считает нынешний конфликт на территории страны попыткой госпереворота и захвата власти силами быстрого реагирования.

24 мая армия Судана и силы быстрого реагирования взаимно обвинили друг друга в нарушении объявленного недельного гуманитарного перемирия. Военные действия продолжаются.