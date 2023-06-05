В WhatsApp появится возможность привязывать iPad к учетным записям

Разработчики WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) в будущем внедрят новую функцию, которая позволит привязывать iPad в качестве дополнительного устройства в приложении для Android. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили специалисты портала WABetaInfo.

«iPad будет распознаваться как связанное устройство», — отметили эксперты.

Специалисты также предполагают, что WhatsApp может выпустить приложение, которое будет изначально совместимо с планшетами на iOS.

На данный момент функция находится в стадии разработки и будет выпущена для бета-тестеров в будущем обновлении мессенджера. Когда новый элемент приложения станет доступен для рядовых пользователей, не сообщается.

Ранее, 29 мая, стало известно, что WhatsApp тестирует функцию совместного использования экрана, а также новое расположение вкладок в нижней навигационной панели. Нововведение может быть недоступно во время групповых звонов с большим числом участников, а также пользователям со старыми версиями Android.