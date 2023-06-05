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12 июня на автодроме Moscow Raceway пройдут соревнования по кольцевым гонкам

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Фото: classictouringcup.com
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12 июня на автодроме Moscow Raceway пройдут главные соревнования страны по кольцевым гонкам на исторических автомобилях «Classic Touring. Гран-при Москвы».

На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

Classic Touring — международная серия, состоящая из пяти этапов, которая проходит на лучших автодромах страны, где участвуют только исторические автомобили.

Гран-при Москвы — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе восемь массовых гонок в четырех зрелищных классах («Жигули» и «Москвич», спортпрототипы, иномарки, «Волга»), а также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, вкусная еда и многое другое.

Познакомиться с настоящей автоклассикой еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и легендарные исторические автомобили дарят эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: «Classic Touring. Гран-при Москвы» запомнится вам надолго!

Начало мероприятия — 12 июня в 10:00 (понедельник — выходной день).

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

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