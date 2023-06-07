В МИЦ «Известия» обсуждают диагностику и лечение редких болезней у детей. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» обсуждают диагностику и лечение редких болезней у детей. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 7 июня, проходит пресс-конференция на тему: «Ранняя диагностика редких болезней — залог успешной терапии», приуроченная к Международному дню защиты детей.
О первых результатах и проблемах реализации программы расширенного неонатального скрининга, развитии ранней диагностики и генетических исследованиях в области редких болезней расскажут:
- Сергей Куцев, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, президент Ассоциации медицинских генетиков России, директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. ак. Н.П. Бочкова»;
- Екатерина Захарова, доктор медицинских наук, заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ ФГБНУ МГНЦ им. ак. Н.П. Бочкова, председатель экспертного совета Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний (ВООЗ);
- Татьяна Первунина, доктор медицинских наук, профессор, директор Института перинатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»;
- Татьяна Гремякова, доктор медицинских наук, президент благотворительного фонда «Гордей», начальник детского высокотехнологичного нервно-мышечного центра ЦКБ УДП РФ;
- Ирина Мясникова, член экспертного Совета по редким заболеваниям Комитета Государственной Думы по охране здоровья, председатель правления ВООЗ, член попечительского совета фонда «Круг добра».