В МИЦ «Известия» обсуждают диагностику и лечение редких болезней у детей. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 7 июня, проходит пресс-конференция на тему: «Ранняя диагностика редких болезней — залог успешной терапии», приуроченная к Международному дню защиты детей.

О первых результатах и проблемах реализации программы расширенного неонатального скрининга, развитии ранней диагностики и генетических исследованиях в области редких болезней расскажут: