В Нижнем Новгороде взошла розовая луна

Жители Нижнего Новгорода запечатлели розовую луну, которая появилась в небе над городом в ночь на 5 июня. Фотографиями необычного явления они поделились в соцсетях.

«Сегодня полнолуние. Луна коралловая была, очень большая. Где-то в 22 часа и чуть позже. Потом цвет луны изменился, стала обычной», — написала одна из жительниц города.

«Красиво», «клубничная луна», «завораживает» — так писали нижегородцы под снимками.

Как пишет ИА «НьюсНН», это явление также известно как клубничная луна, или холодная луна. По одной из версий, первый вариант появился из-за того, что в июне начинался сезон сбора клубники.

Однако появление розовой луны можно объяснить и с точки зрения науки. Небесное тело становится розовым, когда Солнце находится на близком расстоянии от Земли. При этом в атмосфере должна присутствовать мелкодисперсная пыль. Ее частицы преломляют солнечные лучи, тогда и получается клубничный оттенок.

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