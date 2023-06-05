Памятник археологии эпохи неолита изучат в Пензенской области

Археологическую экспедицию организуют в Белинском районе Пензенской области. Специалисты изучат стоянку эпохи неолита.

По данным ИА «Пенза-пресс», курган обнаружила московский археолог Валентина Миронова в 1985 году. Находка датирована примерно вторым тысячелетием до н.э. Высота кургана составляла 0,5 м, а диаметр — 40 м. Озименковскую стоянку эпохи неолита признали объектом культурного наследия федерального значения.

Специалисты намерены заново установить границы кургана, а также оценить его современное состояние.

В Мурманской области поселение Кинтшемлухт-1 включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Объект датируется 1000–1900 гг. н.э. Археологи нашли 21 артефакт, в том числе 13 фрагментов бронзовых изделий.