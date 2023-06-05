У спутника «Экспресс-АМ5» отказал контур системы терморегулирования

У космического спутника «Экспресс-АМ5» произошел отказ контура жидкостного охлаждения системы терморегулирования. Об этом 5 июня сообщило ФГУП «Космическая связь».

«3 июня 2023 года в 4:30 мск произошел отказ контура жидкостного охлаждения системы терморегулирования, что привело к превышению пороговых тепловых режимов работы космического аппарата», — сообщила организация.

Для избегания перегрева спутника и сохранения его работоспособности была отключена часть транспондеров. После этого аппарат продолжил свою работу, однако доступность его полезной нагрузки частично сократилась.

«Большинство пользователей смогли сохранить возможность получения услуг на «Экспресс-АМ5». Остальным клиентам предложено перейти на аппараты «Экспресс-АМУ7» и «Экспресс-АМУ3». Часть из них уже осуществила переход. Работа с оставшимися пользователями продолжается», — рассказало предприятие.

Спутник «Экспресс-АМ5» предназначен для передачи данных для телерадиовещания, мультимедиа, телефонии и подвижной связи. Он был запущен на орбиту в 2013 году. Аппарат входит в группировку из 12 спутников «Космической связи» — национального оператора спутниковой связи.

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