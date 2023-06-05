Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ за ночь выпустили по Херсонской области 29 снарядов
Мир
В Вашингтоне в защитный барьер рядом с Белым домом врезался фургон
Мир
В Киргизии задержали организаторов возможного госпереворота
Мир
В Нидерландах движение ряда поездов остановлено из-за компьютерного сбоя
Армия
Учения Балтфлота начались в Калининградской области
Армия
Рогов сообщил о возобновлении боев у Времевского выступа
Происшествия
Губернатор сообщил о падении двух БПЛА на трассу в Калужской области
Мир
В Индии возобновили движение на месте железнодорожной катастрофы
Общество
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км
Происшествия
Пожар на 300 кв. м ликвидировали в московском автосервисе
Общество
В центре Владивостока 134 дома остались без электричества из-за аварии
Наука и техника
Ученые создали новый метод диагностики шизофрении

У спутника «Экспресс-АМ5» отказал контур системы терморегулирования

0
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У космического спутника «Экспресс-АМ5» произошел отказ контура жидкостного охлаждения системы терморегулирования. Об этом 5 июня сообщило ФГУП «Космическая связь».

«3 июня 2023 года в 4:30 мск произошел отказ контура жидкостного охлаждения системы терморегулирования, что привело к превышению пороговых тепловых режимов работы космического аппарата», — сообщила организация.

Для избегания перегрева спутника и сохранения его работоспособности была отключена часть транспондеров. После этого аппарат продолжил свою работу, однако доступность его полезной нагрузки частично сократилась.

«Большинство пользователей смогли сохранить возможность получения услуг на «Экспресс-АМ5». Остальным клиентам предложено перейти на аппараты «Экспресс-АМУ7» и «Экспресс-АМУ3». Часть из них уже осуществила переход. Работа с оставшимися пользователями продолжается», — рассказало предприятие.

Спутник «Экспресс-АМ5» предназначен для передачи данных для телерадиовещания, мультимедиа, телефонии и подвижной связи. Он был запущен на орбиту в 2013 году. Аппарат входит в группировку из 12 спутников «Космической связи» — национального оператора спутниковой связи.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023