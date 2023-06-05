Рогов: в районе Времевского выступа возобновились активные боевые действия

В районе Времевского выступа в Запорожской области возобновились активные боевые действия. Об этом 5 июня заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Враг бросил в атаку еще большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно. Идет бой», — написал он в Telegram.

По его словам, боевые действия возобновились в 4 утра. Рогов добавил, что позднее расскажет подробности произошедшего.

Днем ранее он рассказал, что боевые столкновения в районе Времевского выступа длились более восьми часов. Украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике на запорожском направлении, попытки прорыва были пресечены.

Также 4 июня Рогов сообщал, Вооруженные силу Украины (ВСУ) предприняли попытку прорвать фронт на запорожском направлении. Российские военные не позволили это сделать и отбросили противника в ходе боев, которые продлились несколько часов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.