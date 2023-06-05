Около 1,5 тыс. л алкоголя уничтожат в Самаре

В Самаре судебные приставы передали на уничтожение 130 канистр со спиртосодержащей жидкостью. Жительницу города оштрафовали за незаконную продажу алкоголя.

По данным правоохранительных органов, женщина реализовывала спиртное, не состоя в трудовых отношениях с какой-либо организацией или индивидуальным предпринимателем. У нарушительницы изъяли канистры объемом 10, 20 и 30 л. Общий объем спиртосодержащей жидкости составил 1,5 тыс. л. Об этом сообщает НИА «Самара».

Женщину признали виновной в совершении административного правонарушения — незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам. Судебные приставы возбудили исполнительное производство и изъяли товар.

Спиртосодержащая жидкость передана на уничтожение.