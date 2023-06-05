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В ГД назвали позитивным знаком слова кандидата в президенты США об уступках Киева

Депутат Савченко: ситуация в экономике подталкивает США изменить отношение к конфликту на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Депутат Госдумы Олег Савченко 5 июня назвал позитивным знаком для России высказывание кандидата на пост президента США от Республиканской партии Вивека Рамасвами о том, что Вашингтон должен принудить Украину пойти на уступки России.

«Радует то, что раз к такой теме начали обращаться, раз она в позитивном смысле для РФ звучит, — значит, всё-таки есть какие-то мнения, диалоги, связанные с тем, что нужно из этой ситуации как-то выходить», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Савченко предположил, что такие заявления американских политиков связаны с плачевной ситуацией в экономике США.

«Экономика в США не испытывает особой радости, исходя из того, что такие отчисления идут в адрес непонятной военной ситуации где-то там далеко в Европе. Я думаю, что многие, в том числе государственные и финансовые институты, по этому поводу, мягко говоря, ропщут, а может быть, и возмущаются, поэтому, если эта конъюнктура поменялась, если действительно это сила, которая отстаивает интересы США, я считаю, что это позитивный сигнал для России», — заключил он.

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В конце апреля обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Лэрисон написал, что Вашингтон должен побуждать Киев к согласию на потерю территорий.

Между тем офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom заявил, что Киев рано или поздно останется без поддержки Вашингтона. По словам эксперта, именно так американские власти обошлись с Афганистаном: не получив желаемых результатов, Вашингтон оставил республику один на один с нерешенными внутренними проблемами.

Кроме того, 26 апреля бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что радикально настроенное крыло Вашингтона не прекратит поддержку Киева до тех пор, пока конфликт не дойдет до границы НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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