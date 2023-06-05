Глава Калужской области Шапша: на автотрассу М-3 упали два БПЛА, детонации не произошло

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали в Калужской области. Об этом 5 июня сообщил глава региона Владислав Шапша.

По его данным, это произошло на автотрассе М-3 «Украина» возле сел Жиздра и Думиничи.

«Детонации не произошло», — указал он в своем Telegram-канале.

Территорию оцепили, там начались оперативно-технические мероприятия.

Ранее, 4 июня, девять украинских БПЛА было сбито или посажено за ночь в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов рассказал, что в Джанкое из-за падения одного беспилотника было повреждено остекление трех частных домов. Также повреждены два автомобиля.